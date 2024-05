Verona-Inter, obiettivi raggiunti con merito. Al Bentegodi prove per il futuro

Partita solo per lo spettacolo: questa sera al Bentegodi si affronteranno Verona e Inter per una gara che non ha più nulla da dire in quest’ultima fase di campionato. La formazione nerazzurra, che arriva dal cambio di proprietà, vuole chiudere al meglio una stagione dominata dall’inizio alla fine.

Il Verona ha raggiunto una meritata salvezza nonostante le molteplici difficoltà incontrate da gennaio in avanti: un gran lavoro, quello svolto da Marco Baroni che vuole terminare al meglio il campionato davanti ai propri tifosi.

Ecco le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Dawidowicz, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.