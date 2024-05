Colpo di scena Nadal: nuova sfida, non si ritira nemmeno dopo il Roland Garros

Rafa Nadal ha deciso di sorprendere tutti con una decisione dell’ultima ora che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola: niente ritiro

Rafa Nadal sta cercando di affrontare il suo ultimo Roland Garros al massimo delle proprie difficoltà, anche se le tappe di avvicinamento non sono state delle migliori. La condizione fisica è significativamente influenzata dai troppi stop dell’ultimo anno e mezzo.

Come sempre quando arriva il Roland Garros lui è l’uomo più atteso. Nadal ha scritto la storia a Parigi, segnando dei record che nessun altro giocatore della storia ha mai avvicinato in nessun altro Slam. Il maiorchino si è imposto sul Philippe Chatrier per la bellezza di 14 volte, come le Champions League conquistate dal Real Madrid e ha messo insieme in 20 anni di partecipazioni ben 112 vittorie e solo 3 sconfitte. Soderling e Djokovic sono gli unici ad aver battuto Nadal nel suo giardino di casa e il 31 maggio 2009 rimarrà una data storica in tal senso, visto che il giocatore svedese riuscì nell’impresa di infliggere la prima sconfitta a Rafa.

Parigi è sempre stata una tappa imprescindibile della stagione di Nadal e al di là della condizione fisica più o meno ottimale lo spagnolo si è sempre presentato al via. Lo scorso anno fu il grande assente e dovette arrendersi agli acciacchi e ai dolori che non lo lasciavano in pace. Dopo 12 mesi la situazione generale è migliorata ma di certo in campo non abbiamo più visto il vero Nadal.

Rafa Nadal, dopo il Roland Garros anche Wimbledon: figura nella lista degli iscritti

L’obiettivo del 22 volte vincitore di un torneo dello Slam è quello però di continuare. Rafa Nadal non intende smettere, nemmeno dopo aver preso parte al Roland Garros. L’appuntamento in terra di Francia doveva sulla carta essere l’ultimo per l’ex numero uno del mondo, il modo migliore per chiudere una gloriosissima carriera. Invece a quanto pare non sarà così. Come riportato dalla stampa spagnola l’idea di Nadal sarebbe quella di affrontare da protagonista anche Wmbledon per un ultimo anno.

D’altronde la notizia è circolata nei giorni scorsi e lascia pochi dubbi: nella lista dei tennisti iscritti all’edizione 2024 di Wimbledon, usufruendo del protected ranking con cui l’ ATP lo tutela a causa del grave infortunio del 2023, compare Rafa Nadal.

In molti sono rimasti sorpresi visto che subito dopo ci saranno le Olimpiadi di Parigi, da disputare sempre al Roland Garros e quello potrebbe essere davvero l’ultimo evento della sua gloriosa carriera. Il fenomeno di Manacor proverà a mettere insieme un ultimo doppio evento all’altezza della sua storia, sperando di far emozionare ancora i tifosi.