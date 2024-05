Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, sarebbe Federico Chiesa la prima richiesta di Conte a De Laurentiis per il Napoli della prossima stagione. “Il tecnico considera Chiesa il migliore esterno offensivo del campionato. Lo avrebbe voluto all’Inter e ci fu una trattativa naufragata. Chiaramente dipenderà dalla Juventus e dal diretto interessato, ma Conte stravede per Chiesa“. Così scrive il nostro Alfredo Pedullà sul suo profilo X. Ecco il tweet: