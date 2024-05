Hamilton da non credere: tifosi Ferrari spiazzati

Colpo di scena Lewis Hamilton. Ciò che è accaduto ha lasciato di stucco i tifosi della Ferrari: ecco cosa è successo all’inglese

Il suo 2024 non è stato sicuramente esaltante fino a questo momento ma se guarda all’anno prossimo, Lewis Hamilton non può non definirsi elettrizzato per ciò che lo attenderà in quel di Maranello.

La firma con la Ferrari ha scosso il mondo della Formula 1, con il 39enne di Stevenage pronto a rimettersi in discussione con il Cavallino Rampante dopo anni parecchio deludenti alla guida della Mercedes. Il divorzio dalla Scuderia di Brackley ha fatto molto rumore, lo stesso boss e Team Principal della Mercedes Toto Wolff ha punzecchiato il sette volte campione del mondo in più occasioni. “Sarebbe stato peggio perdere un ingegnere”, disse qualche settimana fa il manager austriaco.

Ma intanto Lewis è convinto della sua scelta, vuole chiudere nel migliore dei modi la sua avventura con le ‘Frecce d’Argento’ e punta a riportare la Ferrari sul tetto del mondo dopo oltre 17 anni di digiuno quasi totale.

Ci sarà ancora da attendere qualche mese prima che l’inglese prenda il posto di Carlos Sainz e affianchi Leclerc, reduce dalla pole position in quel di Monaco. Un’accoppiata, almeno sulla carta, davvero stellare. Ad ogni modo una manciata di ore fa Lewis Hamilton è tornato a parlare e le sue dichiarazioni hanno fatto decisamente rumore. C’entra la Ferrari, il suo approdo a Maranello, l’italiano e anche il suo attuale rendimento con Mercedes.

‘Sorpresa’ Hamilton: Ferrari, tifosi senza parole

Quando apre bocca, uno come Lewis Hamilton non è mai banale: ciò che ha riferito a margine delle prove libere nell’ultimo weekend di Monaco non ha fatto eccezione.

L’inglese ha lanciato una frecciatina non da poco alla sua attuale scuderia. Prima aveva definito la giornata di venerdì, a Montecarlo, come “probabilmente la migliore mai avuta quest’anno”. Ma quando si è parlato di possibile podio in gara, di un riscatto delle Frecce d’Argento, il sette volte campione del mondo ha subito raffreddato gli animi.

In risposta ad una battuta di un giornalista italiano riguardo alla lingua che dovrà necessariamente imparare in vista dello sbarco a Maranello, il numero 44 della Mercedes ha tirato fuori dal cilindro una frase a tratti divertente, a tratti drammatica per il suo attuale team.

“Più semplice imparare l’italiano prima di passare alla Ferrari o finire sul podio nei restanti 17 Gp? Penso che imparare l’italiano sarà la cosa più difficile, probabilmente. In questo momento, però, salire sul podio è la cosa meno probabile“.

Tra il serio e il faceto il pilota inglese ha quindi ammesso – come se ce ne fosse bisogno – le difficoltà che la Scuderia di Brackley sta avendo nel fornirgli una vettura all’altezza della situazione. Ed intanto da Maranello l’auspicio è che tra meno di un anno Hamilton possa parlare sicuramente in altri termini del suo rendimento in Ferrari, magari proprio in italiano.