Lutto terribile nel mondo del calcio: addio al bomber giallorosso

Tragica notizia per il mondo del calcio che dice addio al bomber giallorosso: lutto terribile per il club, tifosi in lacrime

Nuovo e devastante lutto nel mondo del calcio che perde un altro dei suoi protagonisti la cui morte ha devastato il cuore dei tifosi che non possono non versare lacrime amare.

Un colpo durissimo quello subito giovedì scorso per tutto il calcio italiano, in particolar modo quello ravennate che ha dovuto dire addio ad uno dei suoi bomber storici, vale a dire Domenico Ciani. Calciatore simbolo del Ravenna, Ciani avrebbe compito 79 anni il prossimo 8 dicembre, ma purtroppo così non sarà ed i tifosi subito si sono riversati via social per ricordare le gesta del grande attaccante.

Con la maglia del Ravenna, l’ex centravanti ha fatto la storia ed è stato il bomber indiscusso della squadra a cavallo degli anni Sessanta e Settanta e per questo motivo la sua morte lascia nel cuore dei tifosi giallorossi un vuoto che è destinato ad essere incolmabile.

Calcio ravennate in lutto: addio al bomber Domenico Ciani

Con la morte di Domenico Ciani se ne va un pezzo di storia per il Ravenna e per tutto il calcio locale. Oltre alla carriera, per Ciani parlano benissimo i numeri che spiegano quanto sia stato fondamentale per i giallorossi con i quali ha collezionato più di 244 presenze, segnando ben 64 gol che lo hanno reso il secondo miglior marcatore del club.

Inoltre, grazie al già citato numero di presenze, Ciani è ancora oggi il terzo giocatore del Ravenna con più presenze, cosa che lo lancia di diritto nell’Olimpo dei calciatori che sono diventati leggende del calcio ravennate. In giallorosso, Ciani vi ha giocato per nove stagioni e nel cuore di tutti i tifosi ravennati non può non esserci la rete firmata dall’attaccante nello spareggio salvezza in Serie C contro lo Jesi.

Anche dopo essersi ritirato dall’attività agonistica, la figura di Ciani è rimasta molto popolare a Ravenna, anche perché l’ex bomber era solito passare del tempo al suo box presso il Mercato Coperto dove incontrava i tifosi e raccontava delle sue gesta.

L’attaccante era amato non solo come calciatore, ma anche come persona, sempre disponibile e pronta ad aiutare gli altri e per questo motivo la sua morte è un colpo al cuore durissimo tanto per il calcio quanto per tutta la città di Ravenna che perde quello che è stato un simbolo a 360°.