Marc Marquez tradisce la Ducati: contratto milionario e moto ufficiale

Dopo l’ottimo terzo posto conquistato nel Gran Premio di Catalogna, Marc Marquez è ancora più ambito dai team di prima fascia di MotoGP

È un Marc Marquez sempre più convincente e sicuro di sé. Sul circuito del Montmelò, nel Gran Premio di Catalogna di MotoGP, il campione iberico ha conquistato un ottimo terzo posto alle spalle dei due leader della classifica piloti. Pecco Bagnaia ha preceduto sul traguardo Jorge Martin e alle loro spalle, sul gradino più basso del podio, si è piazzato proprio il pilota della Gresini.

La tanto agognata vittoria non è arrivata, ma Marquez ha confermato alla grande tutta la competitività sua e della Desmosedici 2023. Con la moto giusta, l’otto volte campione del mondo è ancora in grado di fare la differenza. Stando così le cose lo scenario per la prossima stagione si fa ancora più interessante.

Tutto ruota come al solito intorno alla Ducati a cui spetta la scelta del pilota da affiancare a Pecco Bagnaia nel 2025. Il direttore generale Gigi Dall’Igna, assicurano i soliti ben informati, non ha ancora preso una decisione definitiva ma il profilo di Jorge Martin è sempre più favorito rispetto a tutti gli altri, Marquez compreso. Nel caso in cui i rumors fossero confermati, come si comporterà a quel punto il campione di Cervera?

Marquez, arriva l’offerta per il prossimo anno

C’è chi lo vede proprio al posto di Martin nel Prima Pramac Racing che anche l’anno prossimo dovrebbe disporre di una Ducati ufficiale. Qualcuno immagina per Marquez un futuro in un’altra scuderia italiana come l’Aprilia. Ma all’orizzonte si staglia invece un altro team, altrettanto ambizioso e competitivo.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, da sempre molto vicina a Marquez, KTM ha scalato posizioni importanti nella corsa all’ingaggio del Cabroncito. Il direttore sportivo del team austriaco, Pit Beirer, in un’intervista concessa a Motorsport-magazin.com, è stato piuttosto esplicito in tal senso: “Non vedo l’ora di vedere cosa accadrà in Ducati, la questione potrebbe interessarci”.

Questo vuol dire, implicitamente, che KTM potrebbe essere pronta a ingaggiare Marquez nel caso in cui la Ducati gli preferisca Jorge Martin come pilota ufficiale per la prossima stagione.

Alla squadra austriaca non manca davvero nulla per convincere il fuoriclasse di Cervera a sposare il loro progetto: soldi, una moto di alto livello e il posto da prima guida. L’effetto domino potrebbe partire da un momento all’altro, teniamoci forte.