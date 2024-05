Incrocio da brividi che riguarda Sinisa Mihajlovic: l’immagine fa commuovere i tifosi. È stata una scena meravigliosa

Sinisa Mihajlovic è sempre nel cuore di ogni appassionato di calcio e del mondo dello sport in generale. Nessuno l’ha mai dimenticato, nonostante sia passato più di un anno dalla sua tragica scomparsa. Il serbo, trapiantato in Italia da una vita, è ricordato non solo per quanto fatto prima da calciatore e poi da allenatore, ma anche per la sua grande forza di volontà nel combattere la malattia che troppo presto l’ha strappato ai suoi cari. Un uomo forte, tenace, ma anche estremamente simpatico di cuore che ha un posto speciale nella mente di tutti.

Un nuovo episodio che lo riguarda è andato in scena nei giorni scorsi e ha commosso tutti, il tutto a margine di incrocio da brividi: quello tra Genoa e Bologna.

Si trattava della partita conclusiva del campionato con entrambe le squadre in festa per aver disputato una grandissima stagione. Il “Grifone” ha chiuso a 49 punti da neopromossa, non dovendo mai lottare per la salvezza. Mentre i felsinei sono approdati in Champions League, al culmine di un’annata strabiliante per i rossoblù. La vittoria è andata ai padroni di casa per 2-0 in uno stadio allestito a festa, riempito in ogni ordine di posto e con tanto di coreografia da parte dei tifosi di casa ad inizio match.

Mihajlovic, incrocio da brividi: l’immagine fa piangere

Una serata di grande commozione soprattutto per Alessandro Vogliacco. Il difensore del Genoa è sposato con Virginia Mihajlovic, la figlia di Sinisa. I due sono in attesa del secondo figlio e hanno già la piccola Violante che tre anni fa aveva commosso Sinisa quando era diventato nonno.

Non solo la grande emozione di giocare contro l’ultima squadra del compianto suocero ma anche l’onore di avere la fascia di capitano al braccio e di scendere sul terreno di gioco tenendo sotto braccio la figlia. Anche ai tifosi non è passata inosservata che la bimba portata in campo dal difensore non era una qualsiasi, ma la piccola Violante, la nipote di Sinisa Mihajlovic. Proprio contro il suo Bologna. Quasi come in una favola.

La scena da brividi avrà reso felice prima di tutti lo stesso Vogliacco e Virginia, sentendo molto la partita contro l’ex squadra del suocero. Gli si leggeva in volto. Già all’andata aveva dedicato un lungo post a Sinisa dopo esser sceso in campo al Dall’Ara: “Il mio pensiero va sempre a te Sinisa, nel tuo stadio oggi hai giocato insieme a me, ti ho sentito tutto il tempo” fu la commossa dedica del centrale. Chissà quali emozioni lo avranno sfiorato questa volta.