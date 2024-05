Primavera, crollo Inter: il Sassuolo vola in finale!

Clamoroso scivolone dell’Inter di Chivu nella Semifinale del Campionato Primavera contro un grande Sassuolo allenato da Emiliano Bigica. Sono i neroverdi a dominare in lungo e in largo la partita battendo i nerazzurri con un sonoro 3-0 per effetto delle reti segnate da Bruno che ha portato in vantaggio i suoi compagni dopo 6 minuti, Russo che ha raddoppiato al minuto 25 e Leone che ha chiuso i conti al 74esimo.Inutile il gol di Aidoo in chiusura per l’Inter che non cambia l’esito dell’incontro. Gli emiliani sono dunque la prima squadra a qualificarsi per la finalissima prevista per venerdì sera. Domani l’altra semifinale con il derby tra Lazio e Roma che andrà a determinare la seconda finalista.