RAYANE BENOUNNANE VINCE IL BELGIAN POKER CHALLENGE MAIN EVENT, L’ITALIA SI CONSOLA CON 5 FINAL TABLE

Giunto alla decima edizione (l’undicesima se si considerano le due tappe nel 2012) come appuntamento “national” dell’European Poker Tour, quest’anno il Belgian Poker Challenge è stato co-brandizzato dalle kermesse Eureka e France Poker Series. Il programma ha offerto 16 tornei, con il classico Main Event da €1.100 di buy-in nel ruolo di catalizzatore principale.

Il Main Event dell’edizione 2024 ha tenuto banco dall’11 al 19 maggio, con ben 1.259 entries al termine dei 7 flight di qualificazione. Non è il record assoluto, perché l’anno scorso il torneo aveva raggiunto quota 1.332 registrazioni, ma si tratta comunque del secondo miglior risultato di sempre. Quello che segue è lo storico del ME Belgian Poker Challenge:

2023: 1.332 entries, €1.277.388 prize pool, vincitore Omar Lakhdari (Algeria) per €206.000

2022: 785 entries, €752.813 prize pool, Samy Barka (Francia) €122.762

2019: 743 entries, €708.822 prize pool, Nicolas Ribeiro (Francia) €115.000

2018: 686 entries, €657.874 prize pool, Marcin Puczylowski (Polonia) €126.252

2017: 645 entries, €619.200 prize pool, Julien Baldassarre (Francia) €84.728

2016: 600 entries, €576.000 prize pool, Vlad Darie (Romania) €90.602

2015: 680 entries, €652.800 prize pool, Arne Coulier (Belgio) €101.075

2014: 683 entries, €654.309 prize pool, Arne Coulier (Belgio) €113.820

2013: 470 entries, €608.180 prize pool, Laurens De Smet (Belgio) €97.304

Winter 2012: 561 entries, €726.495 prize pool, Paul Berende (Paesi Bassi €119.974

Spring 2012: 212 entries, €203.304 prize pool, Frank de Busswcher (Belgio) €47.769

Il Main Event 2024 si è concluso con la vittoria del francese Rayane Mokhtar Benounnane che nell’heads-up per il titolo ha superato il connazionale Miroslav Alilovic. Terzo posto per il tedesco Konstantin Faerber. Queste sono le prime nove posizioni (final table) con i rispettivi payout:

1 Rayane Mokhtar Benounnane (Francia) – €200.000

2 Miroslav Alilovic (Francia) – €127.000

3 Konstantin Faerber (Germany) – €90.200

4 Samir Boudeliou (Francia) – €70.000

5 Samir Bou Dahdir (Francia) – €53.500

6 Rob Hendrikx (Paesi Bassi) – €41.100

7 Mathias Henin (Belgio) – €31.500

8 Yoann Ramaekers (Belgio) – €24.300

9 Tobias Peters (Paesi Bassi) – €19.007

Tra i 183 premiati svettano i nomi del francese Simon Wiciak (118°), vincitore dell’EPT di Barcellona 2023, e del pro alemanno Felix Schneiders che ha chiuso con un buon 21° posto. E ci sono anche 12 in the money per l’Italia, con Donato Sparavilla (38°) e Roberto Mauro (39°) nel ruolo dei best performers.

Forse ci si poteva aspettare qualcosa di più dalla nutrita e competitiva pattuglia azzurra qualificata al Day2 del torneo, ma l’Italia del poker è comunque riuscita ad ottenere altri piazzamenti di valore.