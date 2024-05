Sinner, colpo durissimo per i tifosi: nulla da fare anche stavolta

E’cominciato il Roland Garros a Parigi. Grande attesa per Jannik Sinner che può sorpassare Djokovic in vetta al ranking Atp. Per i tifosi, intanto, c’è una certezza

Sono stati giorni di grande incertezza quelli che ha trascorso Jannik Sinner dopo il ritiro dagli Internazionali d’Italia per l’infortunio all’anca. Fortunatamente però la settimana di cure al JMedical di Torino ha dato i risultati sperati, permettendo all’azzurro di poter partecipare al Roland Garros.

Sinner affronterà il secondo Slam della stagione da seconda testa di serie del seeding, piazzamento che ricalca quello attuale nel ranking Atp. A Parigi, peraltro, l’azzurro potrebbe anche sorpassare Djokovic in vetta con il serbo, detentore, del titolo, obbligato ad arrivare almeno in semifinale per mantenere il primato.

Jannik è nella parte bassa del tabellone. Il suo Roland Garros comincerà stamattina contro l’americano Eubanks. A seguire potrebbero esserci Coric, Norrie, Jarry agli ottavi, Hurkacz o Dimitrov ai quarti e la potenziale semifinale con Carlos Alcaraz, anche lui arrivato al Roland Garros non al meglio della condizione a causa del recente infortunio al braccio che l’ha costretto al forfait a Roma.

Sinner, ecco come vederlo al Roland Garros

Ancora una volta, i match di Sinner e degli altri protagonisti dello Slam parigino non saranno trasmessi in diretta tv o in streaming gratuitamente in chiaro. Il Roland Garros è infatti un’esclusiva di Eurosport, il cui palinsesto sarà, di fatto, monopolizzato dai match del torneo che si concluderà con la finale del 9 giugno.

Eurosport è visibile per gli abbonati al pacchetto Sport di Sky sui canali 210 e 211 del decoder. L’emittente paneuropea trasmette i propri contenuti in streaming anche su Dazn per chi possiede un abbonamento Standard o Plus.

Chi non è abbonato a Sky o Dazn, può tuttavia ricorrere a soluzioni estemporanee per vedere il Roland Garros. Sono tutte in streaming. Ci riferiamo alla possibilità di abbonarsi a Discovery+, Eurosport Player e NowTv. Tutte le piattaforme elencate permettono l’opportunità di abbonarsi per un mese con la possibilità di disdire l’abbonamento al termine del mese stesso di visione.

Per farlo dovete registrarvi su una delle piattaforme e procedere al pagamento del ticket di abbonamento mensile con una delle modalità consentite. Ovviamente, potete anche mantenere l’abbonamento alla conclusione del mese, prolungandolo ulteriormente per godervi eventi ulteriori come gli Europei di calcio 2024, Wimbledon, la Formula 1 e la MotoGP (su Now), il Tour de France e le Olimpiadi di Parigi (su Eurosport Player e Discovery +).

Per rivedere Sinner in chiaro, in tv, bisogna attendere fine agosto con lo Us Open che sarà trasmesso per il secondo anno consecutivo da SuperTennis, sul canale 64 del digitale terrestre.