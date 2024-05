Verstappen-Ferrari, l’ammissione stravolge la F1

Colpo di scena clamoroso nel mondo della Formula 1, ammissione incredibile: Verstappen-Ferrari, cosa è successo

E se nel futuro di Max Verstappen ci fosse la Ferrari? Il solo accostamento del nome del tre volte campione del mondo alla Rossa è in grado di far venire la pelle d’oca ai tifosi della scuderia di Maranello. Ad oggi di concreto non c’è nulla. Il futuro di Max è ancora avvolto dalla nebbia più totale, mentre in casa Ferrari è chiarissimo che nel 2025, e forse anche negli anni successivi, la coppia di piloti sarà composta da una leggenda come Lewis Hamilton e da Charles Leclerc. Dal canto suo, però, Verstappen ha fatto intendere di gradire, e non poco, il mondo Ferrari. E lo ha fatto con dichiarazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Chi ama la Formula 1 non può non essere affascinato dalla Ferrari, una scuderia che ha fatto la storia del motorsport. Che anche Max possa subire il fascino del Cavallino rampante non è poi così sorprendente. Sorprende però che un pilota importante come lui, tre volte campione del mondo, e attualmente leader del Mondiale con la sua Red Bull inarrivabile, possa ammettere così candidamente di avere un debole per una scuderia rivale.

Ma Verstappen è un personaggio che abbiamo imparato a conoscere, per certi versi imprevedibile, e lo ha dimostrato chiaramente nel weekend di Monte Carlo. Più che per quanto accaduto in pista, il pilota olandese ha infatti conquistato l’attenzione di tutti per parole che hanno lasciato a bocca aperta tutti: i tifosi Ferrari, i vertici della Red Bull e anche il suo compagno di squadra attuale, Sergio Perez.

Verstappen, messaggio alla Ferrari? Le dichiarazioni del pilota olandese sono incredibili

Il fattaccio (se di fattaccio si può parlare) è accaduto durante un evento Red Bull organizzato nell’ambito del Gran Premio di Monaco. Un evento aperto alla stampa che ha visto coinvolti sia Verstappen che Perez. Seduti l’uno a fianco all’altro, i due si sono resi disponibili a rispondere alle domande dei giornalisti, e una in particolare, rivolta proprio a Max, ha creato a dir poco scalpore.

Qualcuno ha provato a mettere in difficoltà Verstappen chiedendogli quale fosse l’inno che preferisce sentire sul podio, escluso quello olandese che risuona quando vince lui. E la risposta del fuoriclasse di Hasselt non è stata quella che tutti si sarebbero potuti aspettare.

Nonostante si trovasse in un evento Red Bull e avesse al suo fianco Perez, Max non ha infatti nominato né l’inno austriaco della sua scuderia né quello messicano del compagno di squadra. A sorpresa, ha invece ammesso di apprezzare un altro inno, a noi molto più familiare: “Quando non arrivo alla vittoria mi piace ascoltare l’inno italiano. Se non vinco, amo sentire l’inno italiano, è bellissimo“.

Parole che hanno spiazzato tutti i presenti, compreso lo stesso Perez, incapace di nascondere la sorpresa per la risposta del compagno. Anche perché in questo momento l’unico modo per poter ascoltare l’inno italiano nella Formula 1 è poter assistere a una vittoria della Ferrari. Quello di Verstappen è sembrato quindi un chiaro messaggio rivolto alla scuderia di Maranello, un apprezzamento che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Come interpretare queste dichiarazioni? Difficile dirlo. Da un lato potrebbero essere l’ennesima conferma di un rapporto ormai incrinato con la Red Bull e di una sua possibile partenza a fine anno. Dall’altro potrebbero effettivamente far pensare a una voglia di Max di vestire un giorno la tuta rossa della scuderia italiana. Che il suo sogno si possa realizzare, però, non è per nulla scontato. E al momento per i tifosi Ferrari e per lo stesso Verstappen non resta che aggrapparsi a una remota speranza.