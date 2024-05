Fiorentina, Commisso: “Vogliamo vincere per Joe”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è ad Atene, sede della finale di Conference League che domani sera ospiterà la gara tra la sua Fiorentina e l’Olympiacos. Il Presidente viola ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Siamo tutti nervosi, lo scorso anno sappiamo come è finita e quest’anno vogliamo fare meglio, vogliamo portare qualcosa a Firenze perché se lo merita“.

Fiorentina, le parole di Commisso

Come ha visto i ragazzi: “Erano tutti carichi, domani bisognerà soffrire… Ma è bello quando si soffre e si vince“. Per lei è stata un’annata difficile: “Sarebbe bello vincere per Joe, vediamo se ce la facciamo. I ragazzi ce la metteranno tutta“.