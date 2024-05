Fiorentina, Italiano: “Giocheremo come se fosse l’ultima della vita e con il fuoco dentro”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la rifinitura in vista della finale di domani. “Anche quest’anno abbiamo onorato al meglio questa competizione che ci vede in finale dopo un percorso netto tra girone e gare successive. Cercheremo di dare il massimo, contentissimi di avere questa rivincita. Ho detto che abbiamo avuto la capacità e bravura di ripresentarci in finale e che dobbiamo interpretare questa partita come fosse l’ultima della vita perché nessuno ha la certezza di poterne giocare un’altra. Dobbiamo cercare di essere perfetti e avere il fuoco dentro. In una finale non devi sbagliare niente. Tutti siamo più maturi, abbiamo più esperienza, conosciamo quella che è la preparazione e cosa necessita una finale. Questo per me è un vantaggio, poi in campo è un 50e50 come tutte le finali”.