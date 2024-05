Inter, al via il summit tra Inzaghi e la nuova proprietà (VIDEO)

E’ arrivato pochi minuti fa nella sede dell’Inter di Viale della Liberazione il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi. L’allenatore della seconda stella, in compagnia del Direttore Sportivo del club Piero Ausilio, è dunque pronto ad interfacciarsi per la prima volta con i membri del fondo Oaktree che da una settimana detiene la proprietà del club nerazzurro.

Questo faccia a faccia determinerà le strategie estive del club sul mercato e sarà importante anche per comprendere le possibili evoluzioni nerazzurre in chiave rinnovi di contratto. Sul tavolo delle discussioni, infatti, ci sarà il prolungamento del tecnico oltre a quelli di Barella e Lautaro Martinez per i quali il management dell’Inter sta già trattando da diverse settimane.