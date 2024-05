Scelto l’erede di Hamilton: ecco il nuovo Verstappen

Finalmente volge verso la fine il casting per il dopo-Hamilton, la Mercedes avrebbe scelto di puntare sul nuovo Verstappen: tutti i dettagli

La stagione 2024 di Formula 1 è appena entrata nel vivo ma molti team sono già impegnati nella programmazione del prossimo futuro. È il caso della Mercedes che, dopo aver incassato l’addio di Lewis Hamilton, si prepara ad annunciare il nome del pilota che affiancherà George Russell a partire dal campionato 2025.

Come noto, Hamilton lascerà la Mercedes al termine della stagione corrente. Il sette volte campione del mondo approderà a Maranello per cimentarsi in una nuova avventura – l’ultima della sua gloriosa carriera – con la tuta della Ferrari. Una scelta che ha sorpreso il paddock intero e la stessa scuderia di Brackely, che però sembrerebbe in procinto di reagire con una mossa altrettanto sorprendente e coraggiosa.

Mercedes, ai titoli di coda il casting per il dopo Hamilton: la scelta di Wolff e l’endorsement di Russell

Già. Perché, stando alle indiscrezioni delle ultime ore riportate da ‘DonBalon’, il team principal Toto Wolff avrebbe deciso di mettere fine al casting avviato in inverno scegliendo il più suggestivo dei nomi in lizza. Quello di Kimi Antonelli, 17enne italiano nativo di Bologna di cui si dice un gran bene.

Il prodigio emiliano è già sotto contratto con la Mercedes da diversi anni ed è attualmente impegnato in Formula 2 dopo aver fatto incetta di successi nelle categorie inferiori. Un “Verstappen 2.0” da cui la stella a tre punte potrebbe ripartire in stile Red Bull, riavvivando un progetto che recentemente ha perso parecchio slancio.

L’ufficialità Antonelli-Mercedes potrebbe arrivare entro l’estate, ma intanto già cominciano a susseguirsi i pareri autorevoli riguardo la vicenda. Nelle ultime ore è arrivato anche quello dell’altro alfiere del team anglo-tedesco, George Russell, il quale non ha nascosto il suo entusiasmo per la trovata di Wolff. “Kimi è un pilota fantastico. Senza dubbio diventerà un ottimo pilota di Formula 1 in futuro. Penso che la Mercedes rappresenti una fantastica opportunità per lui”, ha affermato il britannico in un’intervista riportata da Car and Driver.

Antonelli sarebbe il primo pilota italiano nella massima categoria dal 2021, anno in cui Antonio Giovinazzi venne appiedato – non senza polemiche – dalla Alfa Romeo-Sauber. Per sapere se sarà effettivamente lui l’erede di Hamilton non ci resta che aspettare ancora qualche settimana. Intanto lo ricordiamo, gli altri profili attenzionati dalla Mercedes sono quelli di Carlos Sainz ed Esteban Ocon.