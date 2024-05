Serie B, Caso Scommesse: deferiti Brignola, Forte, Letizia e Pastina

Ancora scommesse protagoniste nel mondo del calcio. La Procura della FIGC ha comunicato questo pomeriggio il deferimento di quattro giocatori del campionato di Serie B e Serie C: si tratta di Francesco Forte (attualmente in prestito al Cosenza dall’Ascoli), Enrico Brignola (attualmente in forza al Catanzaro), Gaetano Letizia (oggi in prestito alla Feralpi Salò dal Benevento) e Diego Pastina (attualmente al Benevento).

I quattro, si legge in una nota della Figc, sono stati deferiti: “Per aver effettuato – quantomeno dalla stagione sportiva 2021/22 e nella stagione sportiva 2022/23 – scommesse – direttamente o per interposta persona sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti, e piattaforme, non autorizzati a riceverle – aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e di campionati di calcio professionistici stranieri“. All’epoca dei fatti Pastina e Letizia erano tesserati per il Benevento, Forte per Venezia, benevento e Ascoli e Brignola per Benevento, Cosenza e Catanzaro.