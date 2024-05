Conference League, Olympiacos-Fiorentina: la Viola riuscirà a trionfare in Europa dopo oltre 60 anni?

Si deciderà questa sera la vincitrice della UEFA Europa Conference League, competizione giovanissima che ha visto in queste prime edizioni protagoniste le squadre italiane. Ad affrontarsi alla OPAP Arena di Atene saranno Olympiacos e Fiorentina.

La gara si preannuncia particolarmente accesa e sicuramente emozionante, non soltanto perché le due squadre hanno dimostrato di saper esprimere un ottimo calcio, ma anche perché lo stadio sopracitato è uno dei più caldi d’Europa.

I ragazzi di Vincenzo Italiano cercano una rivincita dopo la finale persa nella passata edizione. Ricordiamo la debacle contro il West Ham, che ha infranto il sogno dei toscani di tornare al successo in una competizione europea dopo tanti anni. L’ultimo ed unico trofeo ufficiale in una competizione UEFA per la Fiorentina, risale alla Coppa delle Coppe nella stagione 1960-1961. Questa volta, un’affermazione della Viola in finale pagherebbe 2,40 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,30 e su Betclic 2,32.

I greci, però, non sono un avversario così semplice da affrontare. In primis perché sulla panchina troviamo Mendilibar, capace già di trionfare in finale di Europa League con il Siviglia, proprio nella stagione 2022-2023. In secondo luogo perché parliamo di una squadra che ha fatto dell’attacco una delle sue armi migliori.

Si può ipotizzare quantomeno una rete per parte nei 90 minuti di gioco: parliamo di 1,85 volte la posta su Planetwin365 e Betclic, mentre su Unibet è a 1,84. Volendo si può tentare con il “GG Special”, ipotizzando almeno una rete per parte già durante il primo tempo: la quota è di 5,10 su Planetwin365; mentre su WilliamHill 4,50 e su Betclic 4,30.

Da segnalare anche la quota dell’“Handicap 2 (-1)”, immaginando un’affermazione della Fiorentina con almeno due reti di scarto: parliamo di 4,90 volte la posta su Planetwin365; su Betclic la stessa giocata vale la quota di 4,65 e su Unibet 4,80.

Interessante anche la proposta per la Combo “X2+Over 2,5”, quotata a 3,25 su Planetwin365; mentre su Betclic la troviamo a 3,02 e su WilliamHill 3,28. Tra i risultati esatti, invece, segnaliamo il 3-1 in favore della Fiorentina: parliamo di 21,69 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 20 e su Unibet 18.