Pronti a prendere Marquez, spunta il terzo incomodo: “Vogliamo vincere”

Marc Marquez protagonista in pista e nelle indiscrezioni di mercato in MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo vuole un team ufficiale e le pretendenti non gli mancano

Era davvero mancato alla MotoGP un Marc Marquez così competitivo. Dimenticate le ultime nefaste stagioni con la Honda, l’ex campione del mondo è tornato protagonista grazie alla Ducati del team Gresini.

Un’ulteriore conferma della ritrovata competitività di Marquez è arrivata nell’ultimo GP di Barcellona nel quale Marc ha rimontato dalla 14esima posizione di partenza al terzo posto finale dietro gli altri due contendenti per il Mondiale ovvero Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

Sono 40 i punti che separano Marquez dallo stesso Martin, leader nella classifica generale del Mondiale piloti, uno scenario impensabile per Marc fino a pochi mesi fa come quello di poter ambire a un posto nel team ufficiale di Ducati con Bagnaia.

Sono inoltre giorni di grande attesa in MotoGP per l’attesa decisione di Dall’Igna che deve sciogliere le riserve sul secondo pilota Ducati nel Mondiale 2025. A contenderselo sono in tre, lo stesso Marquez, Martin ed Enea Bastianini che punta alla conferma con il contratto in scadenza a fine stagione.

Marquez, spunta un’altra pretendente: “Siamo pronti”

In più di un’occasione, Marquez ha ribadito la propria ambizione di guidare una moto ufficiale dopo l’esperienza in Gresini che ha ingaggiato il fuoriclasse iberico con un contratto annuale.

Tutto dipenderà dalla decisione in arrivo, verosimilmente, a ridosso dell’imminente weekend del Mugello. Le indiscrezioni danno Martin favorito per affiancare Bagnaia. Una decisione quasi inevitabile, considerando i grandi risultati ottenuti dal pilota spagnolo della Pramac con il secondo posto nel Mondiale 2024 e l’attuale leadership in quello in corso.

Le alternative per Marquez non mancano. Marc potrebbe approdare infatti proprio alla Pramac al posto di Martin con l’opportunità di poter pilotare anche lì una Desmosedici ufficiale, qualora il team di Campinoti confermasse l’accordo di fornitura con la Ducati stessa.

Attenzione, tuttavia, a un’altra possibile pretendente. L’addio di Aleix Espargarò a fine stagione ha liberato, infatti, un posto all’Aprilia per il 2025. Anche il team di Noale potrebbe mettere a disposizione di Marquez una moto ufficiale, la stessa che sta confermando la propria competitività anche in questa stagione con lo stesso Espargarò e Vinales.

Sulle possibilità di poter vedere Marquez in sella alla moto del team italiano, si è esposto Massimo Rivola, a.d. di Aprilia Racing. “Siamo pronti a tutte le opzioni – si legge su ‘Motosprint’ – Mai dire mai. Noi vogliamo vincere e avere i migliori piloti. Bisogna stare attenti e guardare chi sarà scartato. Sarà sicuramente un’ottima scelta.”

Scelta che potrebbe ricadere, oltrechè su Marquez, anche su Bastianini per un’accoppiata moto-team tutta italiana come quella tra Bagnaia e la Ducati.