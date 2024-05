Bagnaia e Martin gelati: l’annuncio su Marquez è una batosta terribile

Il mondiale di MotoGP è diventato una lotta a tre: Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Marc Marquez si contendono la conquista del titolo iridato

Sono bastati pochi gran premi per fissare gerarchie molto precise nella lotta per la conquista del titolo mondiale di MotoGP, per stabilire chi sarà in grado di competere fino alla fine centrando l’obiettivo più importante. Tre piloti si sono staccati in classifica e promettono di darsi battaglia.

Il leader attuale del mondiale, Jorge Martin, è il favorito numero uno avendo acquisito un vantaggio di una trentina di punti nei confronti dei due principali inseguitori che rispondono ai nomi di Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Il sei volte campione della classe regina è terzo, ha un distacco di 39 punti dal connazionale e sembra in continua crescita.

Una lunga volata a tre per il titolo, è questo ciò che sta maturando in una stagione di MotoGP quanto mai spettacolare e ricca di colpi di scena. Tutti e tre, tra l’altro, dispongono di una Ducati: Bagnaia e Martin gareggiano con quella ufficiale (lo spagnolo con Pramac) dotata di tutti gli aggiornamenti del caso, mentre il Cabroncito deve ‘accontentarsi’ della Desmosedici del 2023.

Marquez è comunque più che soddisfatto dei risultati finora ottenuti e sente che la prima vittoria stagionale arriverà a breve. E proprio a proposito del fuoriclasse di Cervera, c’è qualcuno che lo conosce come le sue tasche e si dice convinto di un suo ritorno imminente alla vittori, sia nel singolo Gran Premio che nel mondiale piloti.

Marquez, l’annuncio del top manager gela Bagnaia e Martin: tifosi spiazzati

Il team manager della Honda, Alberto Puig, l’uomo con cui Marquez si è interfacciato per anni, non sembra nutrire dubbi sulle possibilità di successo del fuoriclasse di Cervera: “Marc ha fatto la scelta giusta, nel team Gresini ha trovato quello che cercava, una moto competitiva che gli consentisse di competere per il titolo mondiale“, ha detto a ‘Dazn Spagna’.

Puig vede Marquez in pinea corsa per la vittoria finale: “Ha solo 39 punti di ritardo da Martin nonostante sia già caduto tre volte, com’è possibile che non competa per il titolo iridato? Secondo me è favorito rispetto a Martin e allo stesso Bagnaia“. Le parole di Puig non possono non spaventare gli avversari del Cabroncito: che succederà quando l’ex nemico giurato di Valentino Rossi inizierà a vincere i gran premi senza incorrere in altre cadute?