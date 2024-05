Cambia tutto per Sinner: prime parole da brividi

Periodo di grandi novità per Jannik Sinner, che si è lasciato andare ad un’ammissione confermata anche dalla collega

Chissà che forse proprio il periodo passato lontano dai campi di gioco – Sinner si è ritirato dal torneo di Madrid il 1 maggio, salvo impugnare nuovamente la racchetta per allenarsi solo 20 giorni dopo – non ha contribuito a far nascere qualcosa di tenero. Ad approfondirlo con un messaggio romantico, magari, o corroborarlo con una telefonata in più, magari decisiva per convincere l’altra che sì, il tennista stava davvero facendo sul serio.

Si è scritto e detto tanto a proposito di Jannik Sinner durante tutto il mese di maggio. Per lo meno fino alla confermata partecipazione al Roland Garros, ufficializzata poco prima del sorteggio del main draw. Assieme alle voci sull’opportunità di stressare l’anca giocando a Parigi, o sulla ‘necessità’ di scendere in campo per rosicchiare a Novak Djokovic quei punti necessari a strappargli lo scettro di numero uno del mondo, Jannik ha scoperto un altro tipo di giornalismo.

Quello rosa. Quello del gossip. Tanto per intenderci, quello che da almeno un anno vede protagonista l’amico Matteo Berrettini, prima ‘chiacchierato’ a causa della sua relazione con Melissa Satta, successivamente per l’attribuzione di una nuova love story. Quella con Federica Lelli, la ex del cantante Ultimo.

Per la verità il 22enne di San Candido è sempre stato consapevole di essere sotto gli occhi dei riflettori curiosi. Quelli che non vedono l’ora di lanciare nuovi pettegolezzi sulla sua vita privata. L’azzurro è sempre stato molto attento a non svelare nulla sulla sua vita privata, fino alla confessione di Parigi. A cui è seguita una conferma che ora cambia lo scenario a cui eravamo abituati.

Sinner vuota il sacco, Anna conferma: i due escono allo scoperto

“Non mi piace parlare tanto della mia vita privata, più di questo non parlo. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato“, ha ammesso Sinner a proposito della relazione, da lui stesso confermata, con Anna Kalinskaya, 25enne tennista russa numero 25 del ranking WTA.

Del resto tutti hanno notato, sulle tribune del Philippe-Chatrier, la presenza della moscovita al match d’esordio di Jannik sulla terra rossa parigina. Interrogata sull’argomento, Anna – ex fidanzata di Nick Kyrgios – ha confermato tutto, facendo però delle importanti specifiche al riguardo.

“Abbiamo iniziato a comunicare quest’anno, ma non vi dirò i dettagli“, ha intanto messo in chiaro la tennista. “Non ho alcun problema a farmi vedere in tribuna ai suoi match. Non ho questo approccio – si riferisce alle possibili distrazioni emotive che la riguarderebbero guardando le partite di una persona cara, ndr -. Se stiamo insieme, sarò felice di andare a fare il tifo. Soprattutto se ho del tempo libero. È piovuto nella prima metà della giornata, quindi si è presentata l’opportunità di assistere al match“, ha confessato l’atleta.

Che poi in cambio, giova ricordarlo, ha incassato la visita di Jannik nel suo incontro sul Suzanne Lenglen contro la francese Burel, vinto dalla russa in due set.