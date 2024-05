L’Italia con 8 squadre in Europa: rabbia Fiorentina, delusione per il Torino

Un’altra serata storta per la Fiorentina e per i suoi tifosi molto arrabbiati dopo la finale persa contro l’Olympiacos. Alcuni sostenitori gigliati hanno lanciato i seggiolini in campo con un coro molto eloquente nei confronti della squadra: “Rispettate la nostra maglia“. Terza finale persa per la squadra viola: due in Conference League e una in Coppa Italia.

Molta delusione per la Fiorentina, ma anche per il Torino che non andrà in Europa dopo il ko dei gigliati. Una eventuale vittoria per la formazione di Italiano avrebbe permesso al club del presidente Commisso di andare in Europa League e alla squadra guidata da Juric di giocare i play-off di Conference. Nulla di tutto questo, con l’Italia che si presenterà con 8 squadre alle prossime coppe europee.

Di seguito l’elenco delle squadre del campionato italiano che si sono qualificate in Champions, Europa e Conference League.

CHAMPIONS LEAGUE: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna (5);

EUROPA LEAGUE: Roma, Lazio (2);

CONFERENCE LEAGUE: Fiorentina (1).