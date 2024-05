Annuncio che scioglie ogni dubbio: Sinner lo aveva nascosto

Jannik Sinner lo aveva tenuto nascosto ma adesso è ufficiale. Sono arrivate le conferme

Nonostante non sia al 100% della forma (come affermato ancor prima di iniziare il torneo) continua alla grande il Roland Garros di Jannik Sinner. Dopo aver superato brillantemente lo statunitense Christopher Eubanks, a farne le spese è stato il padrone di casa Richard Gasquet che si è dovuto inchinare alla straordinaria forza del numero 2 al mondo.

Nel frattempo si sta parlando del tennista italiano, in queste ultime ore, non dal punto di vista sportivo ma sentimentale. Oramai è arrivata anche l’ufficialità del fatto che sia scoccata la scintilla con una sua collega: si tratta di Anna Kalinskaya che ha confermato le prime indiscrezioni nate sul web e sui giornali di gossip.

Sinner-Kalinskaya, arrivano le prime conferme: annuncio ufficiale

Tra Maria Braccini e il nativo di San Candido è dunque veramente finita. L’influencer non ha più pubblicato nulla sul suo profilo ufficiale di Instagram. Adesso, però, il presente di Sinner si chiama Anna Kalinskaya. Pochissimi giorni fa la conferma era arrivata anche dallo stesso tennista italiano in merito alle voci che iniziavano a trapelare.

Allo stesso tempo, però, ha precisato che non vuole approfondire l’argomento visto che non ci tiene a parlare della sua vita privata. Una scelta più che condivisibile, fermo restando che a rompere il silenzio ci ha pensato la bellissima 25enne russa che ha rilasciato brevi ma importanti dichiarazioni al sito web “Fanpage”. La numero 25 al mondo ha affermato che i primi contatti sono avvenuti all’inizio di questo 2024, ma di dettagli nemmeno l’ombra.

Contro Eubanks in molti avevano notato che, sugli spalti, spiccava proprio la presenza della tennista russa. “Se ho tempo libero sarò felice di andare a fare il tifo per lui”. Un piacere “ricambiato” dallo stesso Sinner che, appunto, ha assistito all’esordio nel ‘Roland Garros’ (nella giornata di lunedì 27 maggio) da parte della Kalinskaya contro la francese Burel (vincendo per 7-6, 7-5).

La 25enne russa, in passato, aveva fatto molto parlare di sé sempre nel mondo del gossip. Infatti è stata legata sentimentalmente con un altro suo collega, il tennista australiano Nick Kyrgios. Proprio quest’ultimo, sui social network, ha pubblicato un post su ‘X’ (poi cancellato) che non è passato inosservato. Parole che sono arrivate dopo la conferma della relazione tra la sua ex e Sinner: “Il mondo del tennis mi fa ridere, se tu lo sai, lo sai“.