Milan, un nuovo ciclo con basi solide per tornare subito competitivi

In lizza per il ruolo d’allenatore c’è sempre Paulo Fonseca che ora sembra aver superato la concorrenza: servirà un tecnico in grado di creare un immediato feeling sia con il gruppo sia con la piazza, bisognerà andare in un unica direzione perché altrimenti la strada sarà piena di ostacoli e rimediare a stagione in corso resta una missione complicata per tutti. Alcuni calciatori sembrano aver dato tutto per questa maglia, altri hanno ancora importanti margini evolutivi: dovrà esserci il giusto mix di compromessi, nuovi innesti e delle basi solide per provare a tornare competitivi su tutti i fronti.