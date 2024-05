Primavera, oggi la finale tra Sassuolo e Roma (dove vederla)

Si concluderà questa sera alle 20.30 il Campionato Primavera. L’ultimo atto della fase finale vedrà impegnati il Sassuolo di Emiliano Bigica e la Roma di Federico Guidi. Il match, come per tutta la fase finale si disputerà allo stadio Curva Fiesole nel Viola Park. Una gara che vedrà affrontarsi due formazioni che sono arrivate si quì attraverso un percorso diverso.

Primavera, le finaliste e dove seguire la gara

La Roma ha chiuso al secondo posto la regular season ed è stata poi brava a eliminare la Lazio nel Derby in Semifinale. Il Sassuolo invece dopo aver terminato al 5^ posto in regular season e aver battuto l’Atalanta nel playoff ha sorpreso tutti eliminando con un netto 3-1 l’Inter favorita. Dalle 20.00 ampio pre-partita. Il match tra Sassuolo e Roma lo potrete poi seguire in diretta ed in esclusiva sul canale 60 DTT (Sportitalia), sulla nostra App e quì sul nostro sito. La gara sarà commentata da Gabriele Schiavi e Francesco Flachi. Il bordocampo sarà affidato a Giada Giacalone.