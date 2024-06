Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, il nuovo tecnico del Barcellona, Flick, avrebbe bocciato l’acquisto di Guido Rodriguez bloccando l’operazione. Ecco la notizia: “Con il cambio in panchina e la scelta di Flick il Barcelona ha rallentato i contatti per chiudere l’affare Guido Rodriguez. Tra i profili più apprezzati dal Barcelona c’è quello di Mikel Merino della Real Sociedad”. Ecco il tweet: