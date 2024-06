Tutto pronto per la finale playoff di ritorno di Serie B, in programma questa sera. In campo Venezia e Cremonese, ecco le probabili formazioni delle due squadre:

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Tessmann, Busio, Bjarkason; Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Paolo Vanoli.

CREMONESE (3-4-1-2): Saro; Antov, Bianchetti, Ravanelli; Zanimacchia, Castagnetti, Pickel, Quagliata; Vazquez; Ciofani, Tsadjout. Allenatore: Giovanni Stroppa.