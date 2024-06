Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari c’è forte concorrenza anche dalla Turchia per Rafa Silva. Il club saudita in attesa di sostegno economico per concludere l’affare ma le alternative non mancano. Il Galatasaray ha offerto un contratto triennale ma potrebbero esserci sviluppi anche da altri club. Ecco il tweet: