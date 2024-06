Tennis, Roland Garros: al via i quarti di finale! Oggi big match De Minaur-Medvedev, Djokovic contro Cerundolo

Entra sempre di più nel vivo il Roland Garros. La conclusione di una delle competizioni di tennis più amate è prevista per sabato: quest’oggi si giocheranno alcune gare valide per i quarti di finale.

Sicuramente una delle più interessanti è quella tra Alex De Minaur e Daniil Medvedev. Il russo ha voglia di andare fino in fondo e riscattare l’eliminazione a Roma abbastanza sorprendente per mano di Paul. Guardando i precedenti possiamo notare come Medvedev abbia vinto ben sei volte su otto contro l’australiano. Un altro successo da parte del numero 5 del ranking mondiale vale 1,55 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,53 e su Unibet 1,54. Un risultato esatto particolarmente remunerativo è il 3-2 in favore di Medvedev, quotato a 6,20 su Planetwin365; su Unibet a 5,50 e su Betclic a 6.

Non dovrebbe incorrere in grosse difficoltà Novak Djokovic. Il numero uno al mondo giocherà contro Cerundolo: segnaliamo la quota del risultato esatto 3-0 in favore del serbo, su Planetwin365 a 1,89; mentre su Unibet è a 1,87 e su Unibet 1,80. Da notare anche l’Under 33,5 Giochi, proposto da Planetwin365 a 1,89, da Betclic a 1,87 mentre sulla lavagna di WilliamHill è a 1,80.

Leggermente più equilibrato, almeno sulla carta, il match tra Taylor Fritz e Casper Ruud. Il norvegese è stato finalista nelle ultime due edizioni del Roland Garros, ma davanti a sé avrà un avversario in fortissima crescita: la vittoria di Fritz vale la quota di 3,13 per Planetwin365, su WilliamHill di 2,90 e su Betclic di 3,08. Da segnalare anche la quota dell’“Over 38,5 Giochi”, su Planetwin365 a 1,85; mentre su Unibet è a 1,86 e su WilliamHill 1,80.

Oggi si giocherà anche la gara tra Alexander Zverev e Holger Rune. Parte favorito il tedesco, la cui vittoria è quotata 1,37 su Planetwin365, si scende a 1,36 per Unibet e WilliamHill. Molto remunerativa la quota del risultato esatto 3-2 in favore di Zverev: parliamo di 6,35 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 5,85 e su Betclic 5,50.

Scenderà in campo domani, invece, il nostro Jannik Sinner. L’altoatesino ha superato non senza difficoltà Moutet agli ottavi e ora giocherà contro Dimitrov: da segnalare la quota dell’“Over 35,5 Giochi”, su Planetwin365 e Unibet a 1,83 mentre su Betclic è a 1,76.