Juve, Szczesny ai saluti? Giuntoli chiude Di Gregorio: le nuove gerarchie in porta

Il futuro di Szczesny sembra essere sempre più lontano dalla Juventus: forte pressing dall’Inghilterra e dalla Saudi Pro League, come raccontato da Alfredo Pedullà. Il polacco ha un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione con i bianconeri e con scadenza fissata nel 2025, con il portiere della Juventus che in caso di mancato accordo si libererà dalla Vecchia Signora a parametro zero.

Negli ultimi giorni la Juventus ha praticamente chiuso per l’arrivo di Michele Di Gregorio con il classe ’97 pronto a diventare, da qui, alle prossime stagioni il portiere titolare della Juventus e che in caso di cessione dell’ex Roma, Mattia Perin rimarrà il secondo, nonostante i tanti interessamenti da parte dei club neopromossi.

Verranno versate nelle casse del Monza circa 20 milioni di euro con Cristiano Giuntoli che garantirà a Thiago Motta il miglior portiere dell’ultima Serie A: una nuova avventura per il portiere cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter dopo i 14 clean sheet in 33 presenze nell’ultimo campionato appena concluso con il club brianzolo.