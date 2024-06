Italia-Turchia, le probabili formazioni di Spalletti e Montella

Primo dei due test amichevoli per gli azzurri di Luciano Spalletti quando mancano 10 giorni all’inizio degli Europei che si svolgeranno in Germania. La Nazionale di Luciano Spalletti dovrà difendere il titolo conquistato nel 2021 a Wembley contro l’Inghilterra, con l’Italia che esordirà sabato 15 giugno contro l’Albania.

ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Donnarumma, Meret, Provedel, Bellanova, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Buongiorno, Barella, Folorunsho, Fagioli, Frattesi, Ricci, El Shaarawy, Raspadori, Scamacca, Zaccagni.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Celik, Bardakci, Kabak, Ozkacar; Kokcu, Calhanoglu; Akturkoglu, Yazici, Yildiz; Yilmaz. Allenatore: Montella.

A disposizione: Bayndir, Alemdar, Fakir, Muldur, Kaplan, Soyuncu, Demiral, Akaydin, Kadioglu, Ozdemir, Uzun, Yuksek, Ayhan, Yokuslu, Ozcan, Omur, Kahveci, Akgun, Aydin, Guler, Yildrim, Tosun, Unal, Kilicsoy.

ARBITRO: Gishamer (Austria). ASSISTENTI: Heidenreich-Schreiner. IV UFFICIALE: Rapuano (Italia).

Italia-Turchia, gara amichevole in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Dall’Ara di Bologna, sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1. In più sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.