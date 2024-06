Tifosi spiazzati: rivelazione shock di Leclerc

Colpo di scena clamoroso nel mondo della Formula 1, Leclerc confessa tutto: la rivelazione del monegasco è sorprendente

È passata ormai più di una settimana dal primo storico trionfo di Charles Leclerc sul circuito che, più di tutti, gli è di casa, ma non si placa l’entusiasmo tra i tifosi della Ferrari. Nonostante la stagione veda ancora come ampiamente favorito per la vittoria finale Verstappen con la sua Red Bull, dopo tre anni di sofferenze il popolo della Rossa comincia davvero a credere di poter assistere a qualcosa di speciale in questo 2024. A frenare l’euforia dei tifosi è stato però lo stesso pilota monegasco. Le sue ultime dichiarazioni hanno lasciato completamente spiazzati tutti gli appassionati di Formula 1.

Che non tutto possa essere rose e fiori nella vita di un pilota, anche di un campione di primissimo livello come Leclerc, è chiaro. A causa di risultati, bisogna ammetterlo, deludenti nelle scorse due stagioni, più volte la prima guida della Rossa è stata messa sotto accusa, vittima spesso di una “gogna mediatica” che è andata ben oltre le sue effettive responsabilità.

Se le frecciatine e le insinuazioni degli addetti ai lavori, stampa compresa, fanno però parte del gioco, c’è qualcos’altro che in passato ha colpito più nel profondo Leclerc, causandogli una sofferenza a suo parere immeritata. Alcune critiche le ha infatti accettate con grande sportività, ma altre non è riuscito a farsele scivolare addosso, e ancora oggi, al solo ripensarci, gli fanno male.

Leclerc, confessione incredibile: il pilota Ferrari spiazza i tifosi, cosa è successo

Mai prima d’ora si era lasciato andare così, Leclerc, parlando a cuore aperto in un’intervista rilasciata all’interno del podcast di Jay Shetty. Il pilota della Ferrari non ha parlato infatti di quanto successo in pista in questa stagione o negli anni scorsi, né si è voluto proiettare sul futuro, sul 2025 che lo vedrà per la prima volta dividere il box con una leggenda vivente come Hamilton.

Ha invece parlato apertamente, per la prima volta, di un problema molto serio che lo ha toccato nel profondo negli ultimi anni: quello relativo al suo rapporto con i social network. Un rapporto a dir poco conflittuale, che in passato gli ha causato una sofferenza reale e a suo parere immeritata.

“Ci sono critiche che mi fanno molto male“, ha confessato Leclerc, aggiungendo: “In particolare quelle che dipingono come una persona diversa da quella che sono“. In un mondo come quello di oggi, che permette a chiunque di esprimere facilmente la propria opinione su qualunque cosa attraverso i social, è facile lasciarsi andare a giudizi che non corrispondono alla realtà. E questo al pilota Ferrari fa molto male.

Per rendere esplicito questo suo pensiero, Charles ha fatto riferimento in particolare a un episodio accaduto qualche anno fa, quando qualcuno lo aveva descritto come una persona arrogante: “Critiche del genere mi feriscono, perché non rispecchiano la realtà. Parole del genere mi colpiscono nel profondo“. Una confessione incredibile che ha acceso i riflettori su una problematica da non possiamo più sottovalutare.