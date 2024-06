Le ultime sul prossimo allenatore della Lazio secondo Alfredo Pedullà: “Il sondaggio Allegri è rimasto fin qui tale, vedremo. Nessun contatto al momento tra Lotito e Sarri. Stamattina telefonata Fabiani-Baroni: l’allenatore del Verona è oggi la soluzione più calda per la Lazio tra tutti gli altri nomi fatti, alcuni mai sondati. Baroni ha messo Monza e Udinese in stand-by e ha ancora il Cagliari in pressing. Ma se la #Lazio affonda scavalca tutti…”.