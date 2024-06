Igor Tudor ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Lazio, al momento secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari non sembra essere Segio Conceicao il nome scelto per sostituirlo: “Sergio Conceicao sta riflettendo sulle proposte che gli sono pervenute. Al momento nessuna sembra convincerlo fino in fondo. Non è mai stato a un passo dall’OM che pure aveva presentato una proposta. Per il momento nessun contatto con la Lazio“.

