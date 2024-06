Incidente terribile: il racconto drammatico del pilota

I tifosi si sono preoccupati molto quando è venuta fuori la notizia dell’incidente del famoso pilota italiano che ora racconta i dettagli

Il mondo dei motori coinvolge ogni anno milioni e milioni di tifosi sparsi in giro per il pianeta. Campionati come la Formula 1, la Moto GP o la SuperBike si stanno infatti espandendo sempre di più ogni stagione che passa coinvolgendo appassionati di tutti e cinque i continenti allargando di conseguenza il bacino di utenza e di pubblico interessato a questi eventi.

Un’altra conseguenza di questa espansione è l’arrivo di numerosi sponsor e altri ingressi monetari relativi ad accordi con le pay-TV e anche vendita di merchandising che fanno evidentemente aumentare gli introiti in questo settore. In questo modo anche i piloti e tutti gli addetti ai lavori che ci sono dietro alle gare percepiscono in certi casi dei compensi elevati, anche alla luce del fatto che per chi scende in pista si tratta di uno sport molto rischioso per la proprio vita.

A tal proposito i più grandi appassionati di Moto GP ricorderanno senza ombra di dubbio Danilo Petrucci che fino ad un anno fa è stato impegnato nel Motomondiale dove ha gareggiato con diverse moto come Ducati, KTM e Suzuki. Ora si sta dedicando alla SuperBike e spesso quando riesce si allena anche nel motocross che è un’altra sua grande passione oltre alle corse in pista.

Petrucci racconta il suo spaventoso incidente durante un allenamento: “Sono stato felice di essere ancora vivo…”

Lo scorso mese di aprile l stesso Petrucci ha fatto prendere però un enorme spavento ai suoi tifosi in seguito ad una brutta caduta durante un allenamento. Aveva fatto molto notizia e si era creata un po’ di preoccupazione tra i suoi tifosi per le sue condizioni di salute, a seguito dell’incidente a cui è andato incontro a margine di una sessione di motocross sulla pista di Cingoli in provincia di Macerata.

Per Petrucci c’è stata una brutta caduta che gli ha provocato grande paura e anche conseguenze dolorose come la rottura di alcuni denti, della mandibola, della clavicola e pure della scapola. Nelle scorse ore ha raccontato ai microfoni di ‘Fanpage’ le sue sensazioni per questo terribili spavento: “È stato come cadere dal quarto piano, la moto mi ha salvato le gambe. Dopo lo schianto ho aperto gli occhi e sono stato felice di essere ancora vivo”.

Parole forti quelle di Petrucci che ha quindi raccontato tutti i timori di un incidente che conferma ancora una volta i picchi di pericolosità che può toccare il mondo delle corse.