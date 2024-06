Italia U17, azzurrini Campioni d’Europa: 3-0 al Portogallo

Con una prestazione straordinaria gli azzurrini di Favo hanno battuto 3-0 il Portogallo nella finale dell’Europeo U17. In gol per l’Italia, Camarda, autore di una doppietta e Coletta. Per l’Italia è questo il secondo successo nella storia della competizione. Il primo era arrivato nella prima edizione, quella del 1982, quando ancora era under 16.

Italia U17, le parole di Gravina

Il Presidente Gravina ha commentato così il successo azzurro: “L’Under 17 di Favo ha compiuto un’impresa storica, ragazzi e staff tutti bravissimi. Per la prima volta l’Italia scrive il suo nome nell’albo d’oro nella competizione europea di categoria, a conferma di come bisogna dare fiducia ai nostri giovani. Merito del Club Italia, del coordinatore tecnico Maurizio Viscidi e di tutti i club che investono nei settori giovanili. Sento parlare spesso di modelli stranieri, ma dopo questo straordinario successo, l’argento al Mondiale Under 20 e il successo continentale dell’Under 19 dello scorso anno, il modello di riferimento in Europa è quello italiano!”