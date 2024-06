Lukaku e non solo: la probabile formazione del Napoli di Conte nella prossima stagione

Nella giornata di oggi, il Napoli 2024-25 ha iniziato a prendere forma definendo l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina in vista della prossima stagione. L’allenatore salentino è stato ufficializzato con le firme che sono avvenute a Roma negli studi Filmauro del presidente Aurelio De Laurentiis.

Dopo aver definito la questione allenatore, il sodalizio campano inizierà a muoversi sul mercato con idee abbastanza precise e con il neo responsabile dell’area tecnica, Giovanni Manna, che proverà ad accontentare le richieste dell’ex Ct della Nazionale Italiana. Arriveranno un paio di centrali di difesa (Buongiorno in primis) con i nomi di Dragusin e Perez tornati alla ribalta, un centrocampista che sopperisca alla partenza di Zielinski e sicuramente un attaccante (Romelu Lukaku) che prenderà il posto di Victor Osimhen qualora il nigeriano venisse ceduto all’estero, in modo particolare in Inghilterra.

Torneranno a casa il portiere Elia Caprile, di ritorno dall’Empoli, e i due centrocampisti Folorunsho e Gaetano, reduci da un’ottima parentesi con le maglie di Verona e Cagliari, con Gollini che non dovrebbe essere riscattato dall’Atalanta. Da capire quale sarà il futuro di Capitan Di Lorenzo con Antonio Conte che nonostante gli screzi De Laurentiis-Giuffredi è intenzionato a bloccare la partenza del terzino ritenuto perno centrale per il Napoli che verrà.

La probabile formazione del Napoli 2024-25 con i possibili acquisti

3-5-2 – Meret/Caprile; Rrhamani, Buongiorno, Natan; Politano, Folorunsho, Lobotka, Anguissa, Olivera; Kvaratskhelia, Lukaku.