Colpaccio in MotoGp: trattativa chiusa in una notte

La MotoGP ha vissuto una trattativa lampo che ha lasciato di stucco tutti gli appassionati: si è deciso tutto nell’arco di una notte

Il mercato piloti nella classe regina sta impazzando proprio in questi giorni, con diversi nomi di punta che stanno trovando sistemazione nei vari top team. L’ultima trattativa lampo riguarda proprio uno di loro.

L’importanza del week end del Mugello non è stata solo legata al rendimento fantastico in pista di Bagnaia e di tutte le Ducati, ma anche dalle notizie di mercato che hanno riguardato i piloti di punta. Il Gran Premio d’Italia era la tappa designata da Borgo Panigale per definire i propri piani futuri e ha fatto un po’ specie che proprio nel giorno del ritorno ad altissimi livelli di Enea Bastianini (secondo al traguardo con un sorpasso da urlo ai danni di Martin), sia arrivata la sua bocciatura in ottica 2025. Dopo un biennio trascorso nel Team Factory, il riminese dovrà accomodarsi altrove nella prossima stagione.

La cosa era nell’aria ma alla fine non c’erano certezze nelle ultime settimane: ad affiancare Pecco Bagnaia nel Team Ducati Lenovo sarà Marc Marquez. Lo spagnolo, che ha chiuso quarto al Mugello, si è aggiudicato la corsa interna con Martin, facendo valere il maggior peso del suo nome e la sua storia di pluricampione. Un discorso tecnico e di marketing, che ha spinto Dall’Igna & Co. a dare una chance al #93. E Martin che fine farà?

MotoGP, trattativa lampo per Martin all’Aprilia: Massimo Rivola racconta i retroscena

Anche nel caso di Jorge Martin si è arrivati ad una soluzione che girava nell’aria da tempo ma che non era poi così scontata. Il ritiro di Aleix Espargaro dalle competizioni motoristiche nel 2025 ha aperto lo spazio in Aprilia e lì si è tuffato l’attuale centauro della Pramac. A spiegare la scelta è stato l’ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, parlando ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“È successo tutto in una notte, abbiamo colto un’opportunità. Ci siamo portati a casa uno dei migliori talenti della griglia”. In effetti con questa mossa la Casa di Noale punta a scalare ulteriori posizioni in griglia, provando a diventare la vera alternativa alla Ducati per la lotta al titolo. Vinales e Martin diventeranno una delle coppie meglio assortite della griglia e proveranno a dare del filo da torcere al dream team Bagnaia-Marquez. I tifosi non vedono l’ora che sia già 2025. Ne vedremo di certo delle belle.