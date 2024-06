Fans pietrificati, è da non credere: clamoroso Sinner

Jannik Sinner, fresco di semifinale a Parigi e di vetta del ranking mondiale, può sorridere anche per un altro motivo

Meglio di così c’è solo il sogno – ancora possibile, ancora reale – di vincere il Roland Garros. Mettendo così a segno, dopo la vittoria in Australia, una doppietta che terrebbe il campione addirittura in corsa per il Grande Slam. È davvero un momento fantastico per Jannik Sinner, che grazie alla netta affermazione contro Grigor Dimitrov in quarti di finale a Parigi, ha raggiunto le semifinali. Ora ad attenderlo ci sarà un Carlos Alcaraz in grande spolvero.

Ovviamente martedì 4 giugno la notizia del giorno è stata il clamoroso forfait di Novak Djokovic, che dopo aver lasciato sul campo, nell’epico match contro Francisco Cerundolo, il suo fisico e forse qualcosa di più, si è ritirato dal torneo, vittima di una lacerazione al menisco mediale del ginocchio destro che non gli consente di proseguire nella competizione.

Il ritiro del fuoriclasse serbo ha spalancato a Sinner le porte della vetta del ranking mondiale: una posizione che sarà ufficiale lunedì 10 giugno, quando l’ATP aggiornerà la classifica. Ecco dunque avverarsi il sogno del tennista altoatesino, che si era posto proprio questo come uno degli obiettivi stagionali da perseguire. Le buone notizie però non sono certo finite qui.

Sinner Paperone, cifre da capogiro: ecco quanto guadagna Jannik

Le migliaia di spettatori che da mesi restano incollati alla Tv a tifare per la nuova icona dello sport italiano non hanno fatto a meno di notare che negli stacchi pubblicitari (tanto di Sky Sport quanto di Eurosport) appare sempre il volto dell’amato campione. Che sia legato ad una nota marca di pastasciutta o ad un gestore telefonico o quant’altro, Jannik è entrato nelle case degli italiani anche nei cambi campo degli incontri del Roland Garros e non solo. Ma quanto sta fruttando, a livello meramente economico, l’indotto derivante dalle pubblicità e dalle sponsorizzazioni, al nativo di San Candido?

Il ‘Sole 24 ore’, quotidiano economico-finanziario per eccellenza, ha tracciato un resoconto di quanto guadagna il tennista da tutto quello che potremmo definire ‘attività extracampo’. Le cifre, che hanno lasciato di stucco i fans, sono realmente da capogiro. Dopo aver sottolineato come Jannik, con gli sponsor e le apparizioni televisive, abbia guadagnato 20 milioni nel 2023, il giornale ha fatto i conti in tasca al tennista. Simulando uno stipendio mensile percepito dallo stesso.

“Volendo parlare di un ipotetico stipendio di Sinner, e fingendo una busta paga ogni trenta giorni, il tennista altoatesino si porta a casa ben più di 3 milioni di euro al mese. Una cifra che è destinata ad aumentare“, si legge tra le pagine del ‘Sole’.

Secondo i dati forniti da ATP, l’azzurro avrebbe già intascato, grazie ai suoi risultati sportivi, 7,58 milioni di euro (8,3 milioni dollari). La Nike gli garantisce un incasso di 150 milioni in 10 anni, 15 milioni l’anno. E poi ci sono Gucci (su cui c’è riservatezza sulle cifre), Rolex, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Lavazza, Fastweb, Technogym, Panini e Intesa Sanpaolo, dai quali incasserebbe in totale circa 5 milioni l’anno.