Formula 1, GP Canada: Verstappen resta favorito, ma occhio alla McLaren

Si correrà a Montreal, in Canada, sull’affascinante circuito Gilles Villeneuve, il nono Gran Premio stagionale di Formula 1. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente interessante, soprattutto perché le prime tre squadre della classifica costruttori così come i primi tre piloti nella classifica iridata sono molto vicine tra loro.

Tra le fila Red Bull c’è un filo di preoccupazione per quanto riguarda il tipo di tracciato: parliamo di un percorso che presenta diverse sconnessioni che potrebbero mettere in difficoltà la RB20, soprattutto per quanto concerne l’uso pesante dei cordoli. Una situazione che, invece, potrebbe andare a vantaggio della McLaren, così come della Ferrari. La scuderia inglese ha dimostrato di poter offrire prestazioni ottimali su circuiti particolari (vedi Montecarlo) e potrebbe ripetersi in terra canadese: il successo di Lando Norris vale 6,50 volte la posta su Planetwin365, Betclic e WilliamHill. Più azzardata ma molto remunerativa la possibilità di vedere il britannico in Pole Position, su Planetwin365 la quota è di 10; mentre su Betclic e WilliamHill 7,50.

La vittoria di Leclerc, invece, è data da Planetwin365 a 5,00, su Betclic 4,50 e su WilliamHill 6,50. Più improbabile, almeno sulla carta, un’affermazione di Carlos Sainz: parliamo di 23 volte la posta su Planetwin365 mentre su Betclic 20 e su WilliamHill 24.

Momento non particolarmente fortunato per Sergio Perez, ancora in cerca della prima affermazione stagionale, seppur comunque capace di conquistare quattro podi finora. La possibilità che il pilota Red Bull possa imporsi davanti a tutti in Canada vale ben 33 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 30 e su WilliamHill 29. Parliamo, invece, di ben 81 volte la posta su Planetwin365 per quanto riguarda la possibile affermazione di George Russell sulla sua monoposto Mercedes; su Betclic 50 e su WilliamHill 67.

Dopo il fantastico secondo posto di Montecarlo, Oscar Piastri ha voglia di continuare a sognare. Ecco allora che si potrebbe puntare, cercando un’incredibile impresa, sulla sua vittoria in Canada: parliamo di 14 volte la posta su Planetwin365; su Unibet 11 e su WilliamHill 13.