Nazionale, domenica la Bosnia e poi si parte verso la Germania

La Nazionale ha disputato ieri la prima amichevole di giugno, pareggiando contro la Turchia dopo 93′ di gioco lento e prevedibile. Pesano sugli azzurri ancora i carichi di lavoro del commissario tecnico Luciano Spalletti, che avrebbe voluto comunque vedere più fluidità nella manovra offensiva, come ha evidenziato nel post-gara: “Non siamo stati brillantissimi e continui, in alcuni momenti siamo saliti alti tentando di fare delle cose, in altri meno. È la classica partita… quella che ti spiega che c’è bisogno di altro tempo per mettersi apposto. Le scelte per l’Europeo? C’è ancora una partita per riflettere (domenica con la Bosnia) e poi non avrebbe tanto senso parlarne prima”.

E dunque il programma prevede domenica sera la sfida contro la Bosnia, prima della partenza per la Germania per iniziare l’avventura agli Europei perché sabato 15 giugno, alle 21, ci aspetta l’Albania per il primo appuntamento del girone.