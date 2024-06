Nuovi aggiornamenti di Alfredo Pedullà sulla questione Marco Baroni: “Baroni, tre ore con Giulini. Lo ha ringraziato e gli ha promesso che terrebbe in considerazione il Cagliari nel caso in cui la Lazio non affondasse. Ma non accadrà perché in serata/nottata arriverà la telefonata di Lotito che lo convocherà prevedibilmente per domani e gli farà firmare un biennale”.