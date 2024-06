Tifosi Ferrari in festa: vittoria in arrivo

Nuova festa per i tifosi della Ferrari che non stanno più nella pelle: Leclerc pronto a stupire ancora

La vittoria ottenuta nel Gran Premio di Monaco dello scorso 26 maggio si è rivelata un’iniezione di fiducia importantissima per la Ferrari e per tutti i suoi tifosi che non vedono l’ora si torni in pista.

Dopo aver conquistato il successo davanti alla sua gente, Charles Leclerc è pronto a far fiamme nel GP di Montreal in Canada in programma domenica prossima per regalare nuove emozioni ai tifosi della Rossa. Rispetto alla gara di Monaco, però, le cose saranno ben diverse considerato che il circuito canadese è formato da rettilinei veloci e brusche frenate e per vincere il pilota monegasco dovrà dare il meglio di sè.

A Monaco, Leclerc è stato favorito anche dalla bandiera rossa dopo l’incidente accorso tra le due Haas e la Red Bull di Sergio Perez che ha reso la cristallizzato la corsa, mentre in Canada è molto difficile che si ripeta una situazione simile. Tuttavia, in casa Ferrari c’è grande fiducia ed i tifosi possono già esultare in vista del GP canadese considerato che le simulazioni hanno mostrato risultati molto promettenti che fanno ben sperare.

Ferrari, in Canada per vincere: le simulazioni non lasciano dubbi

La Ferrari non vuole fermarsi dopo la vittoria ottenuta nel GP di Monaco che ha permesso di accorciare le distanze della Red Bull ed in Canada ci andrà per confermarsi ed ottenere un nuovo successo che potrebbe permettergli di mettere pressione sul team austriaco. Galvanizzati dal successo in terra monegasca, sia la scuderia di Maranello che i suoi tifosi non vedono l’ora di tornare in pista domenica e ciò anche grazie alle risposte date dai simulatori che non lasciano dubbi.

Le simulazioni effettuate, come evidenziato da ‘F1-news.eu’, hanno mostrato risultati molto promettenti e fatto capire alla Ferrari di potersela giocare sul circuito canadese alla pari con la Red Bull e la McLaren. Il team ha effettuato delle modifiche importanti alla vettura, concentrandosi in particolar modo sull’ottimizzazione dell’aerodinamica e delle prestazioni del motore, tenendo conto che il circuito canadese richiede una messa a punto specifica viste le caratteristiche uniche di cui è dotato.

I tecnici della rossa stanno lavorando in maniera importante cercando di non lasciarsi sfuggire il minimo dettaglio per permettere a Leclerc o Sainz di poter ottenere un nuovo importante successo. I risultati mostrati dalle simulazioni non possono quindi che rendere felici i tifosi della Ferrari che si augurano un’altra vittoria che possa far volare la scuderia in testa alla classifica costruttori. L’ottimismo cresce e il weekend potrebbe riservare un’altra sorpresa.