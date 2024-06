Tinti: “Inzaghi resta? Stiamo parlando, se fosse per me…”

Tullio Tinti, agente di Inzaghi, ha parlato all’uscita della sede dell’Inter dopo l’incontro con la società: “Se Inzaghi rimane? Non so, stiamo parlando. Secondo me rimane fino al 2037. Va bene fino al 2037? – la battuta del procuratore -. Siamo solo agli inizi, c’è la buona volontà da parte di tutti. C’è da lavorare, sono sempre positivo, guarda la divisa (indicando l’abito nerazzurro, ndr). Tempistiche? No, ci sentiremo. E’ appena cambiata la proprietà, anche loro devono rendere conto”.

