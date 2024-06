Palladino, lavoro e passione al servizio della Viola

Dopo due anni in sella al Monza, Raffaele Palladino cambia storia. Da ieri è il nuovo allenatore della Fiorentina, uno step up che il tecnico si era imposto dopo l’esperienza positiva in biancorosso. La filosofia tecnica resta sempre improntata su un calcio verticale e intenso, basato sul dinamismo offensivo. Riaggressione alta e tanta voglia di stupire il pubblico della Viola: “Un club con una grande storia. Darò tutto me stesso per portare la Fiorentina più in alto possibile. Felice di essere in un club dalla grande storia. Mi ha colpito l’umanità e a passione di Rocco Commisso. Con Pradè e Ferrari trovato l’accordo in 2 minuti”.