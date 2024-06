ROBERT MIZRACHI CATTURA IL QUINTO BRACCIALETTO WSOP NEL DEALER’S CHOICE CHAMPIONSHIP!

Le World Series Of Poker 2024 festeggiano la seconda “manina”, cioè il quinto braccialetto conquistato in carriera da un giocatore.

La prima cinquina l’ha messa a segno Scott Seiver solo due giorni fa, quando si è imposto nell’evento #10: $10.000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship. La seconda porta la firma di Robert Mizrachi che ieri ha vinto il $10.000 Dealer’s Choice Championship (6-Handed), torneo numero 13 delle WSOP 2024.

Questa vittoria segue quelle ottenute dal grande campione statunitense nel 2007 ($10.000 Pot Limit Omaha Championship), nel 2014 ($1.500 Dealer’s Choice Six-Handed), nel 2015 ($1.500 Omaha Hi-Lo 8 or Better) e nel 2016 ($10.000 Seven Card Stud Championship). Nel suo palmares svetta anche un Main Event WPT (Venetian DeepStack Championship Series 2022) e tanti altri final table WSOP, per un totale di 168 piazzamenti a premio dal 2000 ad oggi.

Il braccialetto di ieri vale $333.045 e rappresenta il suo 9° incasso più alto realizzato finora. Valore economico a parte, ci sono altri due elementi che lo rendono particolarmente significativo.

Il primo riguarda il fratello Michael Mizrachi, recordman di vittorie nel famoso evento WSOP $50.000 Poker Players Championship, e vincitore di altri due braccialetti ($1.500 Stud WSOP 2019 e Mixed NLH WSOPE 2011): adesso la sfida familiare a chi possiede più braccialetti è in parità!

