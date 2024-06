Il colpo di coda del Milan, Zirkzee c’è. Se Conte porta Chiesa per Di Lorenzo… Ma la Juve compra

E’ l’8 giugno ma già cose grosse sono in dirittura d’arrivo. Su tutte Zirkzee al Milan.

La settimana scorsa avvisavo di come ci fosse uno scoglio non indifferente da superare. Ovvero la policy del Milan di non metterci più di 30 milioni cash e soprattutto di non andare mai oltre i 5 milioni di commissioni, una politica che già in passato ad esempio aveva fatto saltare l’arrivo di Marcus Thuram.

Che in verità avrebbe comunque preferito l’Inter visto i rapporti pregressi da 2 anni, ma uno scotto che unito alla seconda stella dell’Inter ha convinto la proprietà a dare un colpo di coda a talune trattative. E dunque nonostante Italiano abbia scartato al momento il riscatto del Bologna di Saelemaekers, il Milan ha prima deciso di metterci i 10 milioni in più per la clausola di Zirkzee, ma soprattutto come scrivevo il pericolo più minaccioso ovvero le laute commissioni. Per ora il Milan ha alzato di 3 milioni e Joorabchian ha abbassato di 3, c’è ancora una distanza di 4 milioni ma questo matrimonio s’ha da fare, soprattutto perché Zirkzee ha espresso la volontà esplicita di andare al Milan.

Sarebbe già un colpo assurdo per l’inizio di mercato, ma nel frattempo si arma lo scambio clamoroso Chiesa-Di Lorenzo. In verità Federico rimarrebbe volentieri alla Juventus, ma solo se ci fosse l’esplicito consenso della società e il giusto riconoscimento al miglior giocatore di movimento italiano. Cosa che il Napoli ha provveduto già a far recapitare al giocatore, soprattutto il pressing di Conte che sogna di aver tra le mani uno disequilibratore come Chiesa. E alla Juve piace Di Lorenzo, la cui permanenza si è fatta complicata. Tenendo conto di tutti i fattori – età, rendimento, infortuni, anni di contratto rimasti – la valutazione è molto simile, sui 25 milioni. E lo scambio è molto possibile, frenato i verità solo dalle remore del club bianconero nel rischiare di fare un favore a un competitore (e a De Laurentiis, nel caso di Giuntoli).

Vada come vada, la Juventus compra. Sta lavorando l’Atalanta per andare a dama nella valutazione di Koopmeiners inserendo nella trattativa Hujsen, Iling Junior e Kean. Il problema è che anche così mancano ancora 35 milioni cash, mentre la Juve vorrebbe aggiungerne non più di una decina.

I bianconeri valutando Koopmeiners 50 milioni, e il valore di quei tre un 40 milioni complessivi. L’Atalanta giustamente valuta l’olandese 70 milioni, può anche scontare un cinque milioni per venire incontro al giocatore, ma la valutazione sui 3 bianconeri non supera i 35 milioni. Lo spazio per trattare c’è soprattutto perché Kop vuole la Juve. Sempre che un’inglese non irrompa.