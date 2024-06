Italia-Bosnia, le probabili formazioni dell’ultimo test amichevole

L’Italia di Luciano Spalletti torna in campo dopo lo scialbo pareggio per 0-0 contro la Turchia: domani sera gli Azzurri sfideranno la Bosnia nella seconda delle due amichevoli in vista di Euro 2024 in programma in Germania. Mancano 7 giorni all’esordio della Nazionale che sabato 15 giugno affronterà l’Albania di Sylvinho.

Diversi cambi nell’11 iniziale con alcune rotazioni: Spalletti si affiderà ad alcuni titolari come il capitano Gianluigi Donnarumma, affidandosi anche all’estro e al cinismo di Scamacca. Chance anche per qualche seconda linea dal primo minuto come Folorunsho, Gatti e Bellanova. Nell’altra metà campo ci sarà il solito Edin Dzeko, ex attaccante di Roma e Inter, oltre che capitano della nazionale bosniaca.

Le probabili formazioni di Italia-Bosnia

ITALIA (3-4-1-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Jorginho, El Shaarawy; Folorunsho; Scamacca, Raspadori. Ct. Spalletti

BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Ahmedhodzic, Katic, Radeljic; Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic; Dzeko, Demirovic. Ct. Miloševìc

Dove vedere Italia-Bosnia

Sarà ancora una volta la Rai a trasmettere il secondo test amichevole degli Azzurri in programma per la gara sarà visibile su Rai 1 per la serata di domenica 9 giugno 2024, con calcio d’inizio alle ore 20.45 presso lo Stadio Castellani di Empoli. In streaming sarà visibile su RaiPlay. La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con Antonio Di Gennaro come seconda voce.