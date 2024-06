Al termine di una doppia sfida tesissima è la Carrarese a centrare la promozione in Serie B. Vicenza quindi che resta in Serie C. I Carrarini tornano così nel campionato cadetto 76 anni dopo. Una stagione straordinaria conclusa al 3^ posto in regular season che ha visto poi i ragazzi di Calabro, subentrato a Dal Canto raggiungere la promozione. Decide il match un gol di Finotto su cross di Zanon dopo pochi minuti.