Lutto improvviso nel calcio: addio al presidente, fan sotto shock

Tragico ed improvviso lutto nel mondo del calcio che vede scomparire il presidente del club di massima serie: i tifosi sono scioccati

Il mondo del calcio è stato colpito da un lutto tanto tragico quanto improvviso ed i tifosi sono rimasti scioccati nel prendere atto della morte del presidente che dice addio a soli 51 anni.

Un colpo davvero durissimo quello subito dal calcio olandese, in particolare dai Go Ahead Eagles che dopo una grande stagione in Eredivisie, culminata con la qualificazione alla prossima UEFA Conference League, deve dire addio al proprio presidente Kees Vierhoten. Il proprietario del club, divenutone maggiore azionista nel 2022, è stato colto da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo ed è stato strappato da questa vita a soli 51 anni.

Una morte che ha colpito non solo i tifosi del Go Ahead Eagles, ma l’intero calcio olandese che non è potuto non restare attonito davanti a questa tragica notizia. A dare la notizia del decesso di Vierhoten è stato proprio il club olandese con una post pubblicato sul proprio profilo Instagram dove ha espresso tutto il suo dolore, stringendosi attorno alla famiglia di un presidente che ha dato tutto per la squadra in questi due anni.

Calcio olandese in lutto: muore Kees Vierhoten, presidente dei Go Ahead Eagles

A Deventer si è passati dall’euforia per un posto storico prenotato in Europa al dolore e alla tristezza più totali. I Go Ahead Eagles, tramite uno scioccante post pubblicato sul proprio account Instagram, hanno annunciato la tragica morte del proprio presidente Kees Vierhoten.

Il presidente del club olandese è stato colto da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo nella serata di mercoledì, venendo stroncato a soli 51 anni e lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi tifosi. Il club giallorosso si è voluto stringere attorno alla famiglia di Vierhoten in questo momento difficile, inviando un virtuale, ma caloroso abbraccio alla moglie Mirjam e ai suoi quattro figli Vin, Evi, Louise e Harm, oltre che a tutti quelli che lo hanno conosciuto.

Divenuto azionista di maggioranza del club nel 2022, Vierhoten ha sempre messo il bene dei Go Ahead Eagles davanti a tutto, dimostrandosi un presidente serio e capace di fare grandi cose. Il club olandese si è affermato in Eredivisie in queste ultime due stagioni trovando il picco massimo con la qualificazione europea.

Tuttavia, Vierhoten non potrà vedere la propria squadra scendere in campo in Conference e ciò non può che aumentare il dolore dei tifosi dei Go Ahead Eagles che hanno inondato di commenti il post pubblicato dal loro club, esprimendo tutto il cordoglio per questa terribile perdita.