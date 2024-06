Esclusiva SI – Napoli, Di Lorenzo ha scelto: “Voglio la Juve”

Niente da fare per Di Lorenzo: il capitano del Napoli ha scelto, c’è la Juve nel suo futuro. Venerdì, come raccolto in esclusiva da Michele Criscitiello, Antonio Conte ha chiamato Di Lorenzo, chiedendogli di rimanere in Azzurro: “Devi restare. Riparto da te. Devono passare sul mio cadavere per cederti”.

Il capitano ha ringraziato il Mister ma ha ribadito comunque la sua ferrea volontà di lasciare Napoli: “Il mio ciclo è finito. Voglio andare alla Juve e ho già informato la società”.

Leggi QUI il tweet